TV: Aktuellt för Sverige att knäböja inför Portugal-mötet: "Vi är redo"

Flera landslag har knäböjt mot rasism inför matcher i Nations League. Bland annat gjorde spelarna i Island och England det i samband med sitt möte i lördags och både Danmark och England har aviserat att man kommer knäböja när lagen möts under tisdagen.

Om det svenska herrlandslaget hade tankar på att göra likadant mot Frankrike i lördags, och om det är aktuellt att göra det inför avspark mot Portugal under tisdagen? Ja. Det berättar mittbacken Pontus Jansson för Fotbollskanalen.

- Vi pratade faktiskt om det innan matchen sist. Jag vet faktiskt inte varför det inte blev av. Jag är van vid det från England, där gör vi det inför varje match, säger Jansson.

- Jag vet att det var snack om det innan förra matchen.

Jansson berättar att han som kapten i Brentford haft en dialog med domarteamet om att spelarna tänkt knäböja.

Kan det bli något mot Portugal?

- Ja. Om domaren tar upp det, eller vem det nu är som tar upp det, så är vi redo att göra det. Det får väl bli ”Mackan” (Berg, lagkapten mot Portugal) som får ta den dialogen med domaren i sådana fall.

Sverige-Portugal har avspark klockan 20.45 under tisdagen. Matchen kan du se på TV4, C More Live och cmore.se. Sändningen startar klockan 20.00.