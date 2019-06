TV: Andersson: "Har förståelse för att Isak kan vara en publikfavorit - men måste titta på en helhet"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Janne Andersson valde Marcus Berg och Robun Quaison före Alexander Isak. Förbundskaptenen menar att det var en ”helhet” som gjorde att valet föll på veteranen. - Än så länge tyckte jag att de andra två var bättre, säger han till C More.

Alexander Isak fick hoppa in till stort jubel mot Malta och det blev än mer applåder när anfallaren gjorde sitt första mål i en tävlingsmatch för Blågult. Men varför fick inte den glödhete talangen starta? Förbundskapten Janne Andersson menade att det var på grund av en helhetsbedömning.

- Det är lätt att tycka om Alexander Isak som spelare. En ung spelare och charmig, både i sitt sätt att spela och vara. Jag har all förståelse för att det kan vara en publikfavorit, men sedan får jag titta på en helhet; hur vi spelar och vilka egenskaper som behövs. Än så länge tyckte jag att de andra två var bättre, men vi får se till framtida laguttagningar, säger han till C More.

- Det är ett rätt tacksamt läge att komma in i dag och då visar han vilken bra fotbollsspelare han är . Robin (Quaison) och ”Mackan” (Marcus Berg) gjorde en jättebra mars-samling och skapade flera antal målchanser och vi gjorde fem mål på den samlingen. Som jag uttryckte det inför matchen är ”Mackan” viktig för oss när det handlar om att få fast bollen. Det är en smaksak vilka man väljer här senare, för det är en konkurrenssituation. Det tycker jag är roligt så klart.

