TV: Andersson om uttagningen: ”Detta är inte VM-truppen”

Under torsdagen presenterade Janne Andersson truppen som ska möta Chile hemma och Rumänien borta i det som är de sista matcherna innan VM-truppen presenteras.

Den 15 maj ska förbundskaptenen ta ut 23 spelare som får åka till Ryssland och en majoritet av de som är med i träningsmatcherna 24 mars mot Chile och 27 mars mot Rumänien lär vara med då.

- Detta är inte det samma som VM-truppen, det är viktigt, även om det är roligt att många kommer vara med då, så är det inte samma, säger Janne Andersson. Det är troligt att den är ganska lik, men det gäller att prestera för spelarna.

- Den här truppen är ganska lik den från i höstas. Totalt under min tid som förbundskapten har vi tagit ut 37 spelare, varav 26 varit inne på planen under VM-kvalet och playoff. Det har hänt en del under den här tiden även om det känns som om det är samma spelare man tar ut.

Fyra spelare som var med under samlingen när Sverige slog ut Italien i november är inte tillgängliga på grund av skador: Robin Olsen, Jakob Johansson, Albin Ekdal och Marcus Rohdén. Vilka som är VM-aktuella men inte är med här vill inte Andersson uttala sig om.

- Jag brukar aldrig prata om det, men det finns några i gränslandet. Vi tittar på något mellan 30 och 40 spelare och om det handlar om högaktuella spelare så är det ett 30-tal.

Janne Andersson ser fram emot att samla spelarna igen:

- Vi skildes åt under natten efter matchen mot Italien. Det har gått fyra månader och vi har inte träffats sedan dess. Vi ska stänga matchen på San Siro och fjolåret. Nu kan vi inte vara glada längre över att vi gått till VM, nu måste vi vara inriktade på att prestera och göra det bra i VM.

- Har bara haft tre vänskapsmatcher, vi kommer att hantera det så att alla i princip får starta och visa upp sig. Ska bli jättekul att se samtliga och dessutom repetera vårt spelsätt.

- Klart att vi kommer att prata inför VM, det blir lite VM-touch, men vår signal till spelarna är att varenda träning och att matcherna är viktiga för spelarna, sedan kommer VM.