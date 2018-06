TV: Andersson stolt och rörd: "Sättet spelarna genomför det här är magiskt"

Sverige stod för en storartad insats när man fullständigt krossade Mexiko under onsdagens avslutande gruppspelsmatch. Ludwig Augustinsson stod för 1-0, Andreas Granqvist placerade in 2-0 på straff innan Mexikos Edson Alvarez snubblade in slutresultatet 3-0.

Efter segern var Janne Andersson av förklarliga skäl otroligt nöjd.

- En väldigt bra första halvlek, vi har nästan total kontroll och skapade ett par jättechanser. I paus var det: ”Fasen, är det en sån här dag”. Sedan i andra halvlek får vi betalt för jobbet. Sättet som spelarna genomför det här är magiskt. De gör det till punkt och pricka så som vi pratat om och så som vi tränat på. Vi går ut och gör det tillsammans, jätteroligt. Fantastiskt roligt att vara med om.

- Jag är enormt stolt och nästan lite rörd.

De stora glädjeyttringarna uteblev dock när Augustinsson krutade in 1-0 på volley.

- Jag är så fokuserad på nästa grej att jag glömmer bort att fira. Huvudet är inne på nästa grej, men jag var ju glad så klart.

Nu väntar antingen Serbien, Schweiz eller Brasilien.

- Vi kan rå på alla, sedan om vi gör det är en annan sak. Men vi ska fan ge det en chans.

Se tv-intervjun med Janne Andersson i spelaren.

Sveriges åttondelsfinal visas i TV4 och streamas på C More. Avspark klockan 16.00 tisdag den 3 juli.