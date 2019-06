TV: Anvegård: "Hade landslagsdress som treåring - hoppas göra mig själv stolt"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Sveriges landslagsanfallare Anna Anvegård, till vardags i Växjö DFF, laddar upp inför sitt första stora mästerskap med det svenska A-landslaget. För henne är det speciellt att bara få vara med och representera Sverige i Frankrike.

- Det är obeskrivligt. Man märker hur många människor som bryr sig, så det är overkligt. Jättehäftigt, säger Anvegård till TV4.

Anvegård lade inför avresan till Frankrike upp en bild på sitt Instagram-konto på sig själv som treåring med den här texten:

"Jag hoppas att 3-åriga Anna skulle vara nöjd med mitt beslut att bli fotbollsspelare istället för dagisfröken".

Nu berättar 22-åringen mer om tanken bakom inlägget.

- Det var väldigt symboliskt. När jag var lite ville jag verkligen bli fotbollsspelare. Jag hade landslagsdress när jag var tre år gammal, så man hoppas att man nu kan göra sig själv stolt, säger Anvegård.

Anfallaren fortsätter:

- Det kanske blir det (förskolelärare) om några år när jag lagt av med fotbollen. Jag tycker fortfarande att det är roligt, men just nu är jag fotbollsspelare.

Anvegård har under en längre tid brunnit för damfotboll och fick bland annat under sin gymnasietid ett stipendium för ett skolarbete om just damfotboll.

- Det var om hur damfotbollen och jämlikheten för kvinnor i Småland har utvecklats. Det blir bättre och bättre, men vi har absolut en väg att vandra, men det blir bättre och bättre.

TV4: Med tanke på din dröm som liten och ditt stora intresse för damfotboll - är det extra speciellt att representera landet i VM?

- Jo, det var helt overkligt när jag fick reda på det. Man får inte glömma att njuta - nu lever man verkligen i sin dröm.

TV4: Hur mycket tycker du att du har fått visa av ditt bästa jag?

- Jo, men en del. Det var framför allt under förlägret med två matcher och flera träningar. De två första träningarna här (i Frankrike) har varit ganska lugna, men det kommer mer och mer. Vi ska spela i morgon med, så då får man visa framfötterna.

TV4: Hur ser du på dina chanser att få spela premiärmatchen?

- Det är klart att det är tuff konkurrens om startplatserna, men vi får se framöver hur det känns på träningarna. Jag konkurrerar väl främst med "Kosse" (Kosovare Asllani) och hon är väl i stort sett given eftersom att hon är en så pass bra spelare, men jag vill absolut ha speltid och det gäller att visa på träningarna att man vill ha så mycket speltid som möjligt.

Se hela intervjun med Anna Anvegård i spelaren ovan.