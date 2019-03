TV: Beskedet efter återbuden i backlinjen: "Granen och Filip ska inte vara några problem"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Janne Andersson och hans svenska herrlandslag går den här veckan in i årets EM-kval med landskamper mot Rumänien hemma på Friends Arena och mot Norge i Oslo. I går meddelade Svenska Fotbollförbundet att Victor Nilsson Liundelöf lämnar återbud på grund av "privata skäl", medan Pontus Jansson inte kan vara med med anledning av skada.

Janne Andersson känner ingen oro över återbuden.

- Det är som jag har uttryckt det innan att det alltid är några eller något återbud inför nästan varje samling. Jag brukar säga att som klubbränare tränar man fotbollsspelare och som förbundskapten sitter man och tittar på tv, appar, resultat och ser så att det inte blir några skador. Den här gången är det Pontus och "Vigge" som lämnat sena återbud och annars har det varit Oscar Hiljemark och Martin Olsson som är skadade och har varit med tidigare. Det hör till att det kommer, säger han till TV4.

Andersson är i stället positiv till att Köpenhamns mittback Sotirios Papagiannopoulos ersätter Jansson och att New York City-högerbacken Anton Tinnerholm kommer in i stället för Nilssons Lindelöf, även om han förstås hade velat ha med den ordinarie duon.

- Vi får in "Sotte" Papagiannopoulos fån Köpenhamn och Anton Tinnerholm från New York. Vi gick in med sju backlinjespelare, vilket vi gjort flera samlingar innan, då man inte byter lika mycket i backlinjen och hellre viktar över till offensiva spelare. Då hade vi fyra mittbackar och tre ytterbackar och nu har vi tre mittbackar och fyra ytterbackar, men även spelare som kan spela i båda positionerna. Vi har en bra bestättning på backsidan, även om vi såklart hade velat ha med Pontus och Victor, säger han.

Landslagskaptenen Andreas Granqvist berättade efter HIF:s träningsmatch i går att "han haft lite problem med ljumskarna", samtidigt som Filip Helander i helgen stod över Bolognas ligamatch i Italien. Där kan Andersson meddela att båda ska vara spelklara till de kommande landskamperna.

- Han (Filip Helander) hade en lättare fotledsstukning och nu har inte jag träffat honom än, men läkarna håller på i eftermiddag och vi räknar med att det inte ska vara några problem. Han ska vara spelbar och det gäller "Granen" också. Vi får ta det lite dag för dag, men framför allt göra en inventering i dag och se exakt status, men "Granen" och Filip ska inte vara några problem., säger Andersson.



Hur vingklippta är ni inför EM-kvalet som väntar?

- Jag tycker inte att det är så. Granen var sjuk mot Turkiet, Forsberg var borta någon samling och "Vigge" fick gå ut i paus i någon match i höstas. Vi har klarat av det innan, så jag är alltid optimistisk, men sedan är Pontus och Victor några som alltid varit med. Jag hade gärna haft med dem, men nu är det inte så och då hanterar vi det, säger Andersson.