TV: Blågult föll ihop - tappade tvåmålsledning till förlust mot Turkiet i Nations League

Sverige ledde med 2-0 - men klappade ihop på Friends Arena.

Turkiet vände sent och vann med 3-2 i Nations League.

- Otroligt, otroligt surt, säger Kiese Thelin till C More.