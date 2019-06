TV: Blågults hälsning efter Johanssons bortgång: "Våra tankar går till dina nära och kära"

Lennart Johansson somade i tisdags kväll in. Nu hedrar svenska herrlandslaget förre Uefa-presidenten. - Tack Lennart, för allt du gjort för svensk och internationell fotboll, säger förbundskapten Janne Andersson.

Svenska Fotbollförbundet bekräftade under onsdagsmorgonen att SvFF:s tidigare ordförande och förre Uefa-presidenten Lennart Johansson har somnat in. Svenska herrlandslaget hade under onsdagen träning inför kommande EM-kvalmatcherna mot Malta (den 7 juni) och Spanien (den 10 juni), men hedrade i samband med det även Johansson ute på planen på Friends Arena.

Förbundskapten Janne Andersson stod framför hela landslagstruppen och sa några väl valda ord om Lennart Johansson innan landslagsspelarna bockade gemensamt.

- Svensk fotboll har sorg. I morse nåddes vi av det tråkiga beskedet att vår hedersordförande Lennart Johansson har lämnat oss. Tack Lennart, för allt du gjort för svensk och internationell fotboll. Våra tankar går till dina nära och kära. Vila i frid, säger Andersson i ett videoklipp på Svenska Fotbollförbundets Twitter-konto.

Lennart Johansson var bland annat ordförande i Svenska Fotbollförbundet mellan 1985 och 1990.

Se när Janne Andersson och herrlandslagsspelarna hedrar Lennart Johansson i tweeten nedan.