TV: Blytung förlust för Sverige - föll efter sen irländsk vändning

Drömmål och straffräddning men Sverige föll blytungt. I andra halvlek vände Irland med tre mål i EM-kvalet. - Vi har inte modet i vårt passningsspel, vi tappar kvaliteten och Irland får utdelning på sitt presspel, sa förbundskapten Roland Nilsson till C More efter matchen.

Detta var Sveriges första gruppspelsmatch i EM-kvalet i resan mot U21-EM 2021 i Ungern och Slovenien. Motståndarna Irland hade vunnit sina två matcher.

Matchen på Guldfågeln Arena hann knappt börja innan Irlands Connolly bröt in från vänster och hotade med ett skott, avslutet gick dock utanför Dahlbergs högra stolpe. Connolly skulle vara ett ständigt hot matchen igenom.

Därefter tog Sverige över rollen och hittade ett flertal bra chanser. Daleho Irandust fick en fin chans efter ett anfall innehållandes klacksparkar och avslutade från snäv vinkel. Men Kelleher stod rätt placerad i Irlands mål.

Sverige var farliga framåt och efter ett nytt drömanfall mellan Dejan Kulusevski, Benjamin Mbunga Kimpioka och Mattias Svanberg avslutade den sistnämnda utanför straffområdet. Ett avslut nära högra krysset och 1-0 till Sverige i 19:e minuten.

Connolly tog sig gång på gång in från sin vänsterposition men Sveriges målvakt Pontus Dahlberg var följsam och höll tätt.

I slutet av halvleken blev det lite mer avvaktande spel och det tidigare höga matchtempot sjönk.

- Det är mycket fram och tillbaka, vi har väl lite flyt att vi leder med 1-0. Nu måste vi snacka ihop oss och komma igen som ett lag, sa Svanberg till C More i halvtid.

Tio minuter in i andra halvlek fick Irland en boll i nät, men målet dömdes bort. På reprisen syntes det tydligt att bollen gick via Afolabis arm och in. Några svenska spelare ville också ha en varning på Irlands anfallare.

Sveriges målskytt Svanberg skulle strax efter orsaka straff då han fällde Connolly i 64:e minuten. Återigen stod irländaren mot Dahlberg, återigen gick den svenska målvakten vinnande ur duellen efter en fantastisk straffräddning.

Men tillslut fick Dahlberg kapitulera. Ett inspel stoppades av Hadzikadunic, bollen gick till inbytte Troy Parrott som skickade in ett rappt skott och kvitterat i Kalmar.

I 76:e minuten slängde sig Molumby mycket vårdslöst in med benen sträckta mot Svante Ingelsson, en väldigt brysk tackling men Irlands kapten fick bara gult kort.

De sista tio minuterna stod matchen och vägde men i den 87:e minuten nådde försvararen Masterson högst på en hörna och nickade in ledningsmålet för bortalaget.

I slutminuterna jagade Sverige ett kvitteringsmål, istället kunde Parrott bli tvåmålsskytt i en kontring. Han väntade ut Dahlberg och chippade in 3-1 målet, en tung förlust för Sverige efter att ha gått till halvtid med ledning.

- Vi är inte tillräckligt bra i dag. Vi kommer inte upp i standard i varken passningsspel eller aggressivitet i försvarsspelet. Vi överlåter ansvaret till andra i stället för att vi gör allting tillsammans, säger förbundskapten Roland Nilsson till C More och fortsätter:

Kvaliteten var inte där i passningsspelet heller och då straffar vi också oss själva eftersom vi flyttar upp i anfallspositioner när vi vinner boll, men då slarvar vi och får kontringar emot oss. Då är det tungt.

Startelvor:

Sverige: Dahlberg - Beijmo, Hadzikadunic, Andersson, Isherwood - Kulusevski, Ingelsson, Svanberg, Hansson - Kimpioka, Irandust

Irland: Kelleher - O'Connor, Masterson, O'Shea, Leahy - Mandriou, Coventry, Molumby, Elbouzedi - Connolly, Afolabi

