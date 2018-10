TV: Claesson om Europa League-framgången: "Dominerade mot Sevilla"

Sveriges landslagsmittfältare Viktor Claesson, 26, har under inledningen av säsongen fortsatt att imponera i Krasnodar i ryska ligan och i Europa League. Svensken blev i första gruppspelsmötet med Akhisar hjälte med enda målet i 1-0-segern i Europa League och stod därefter för en framspelning i 2-1-segern mot Sevilla i turneringen.

Det var ett resultat som stack ut. Sevilla toppar numera den spanska ligan och slog dessutom Real Madrid med 3-0, bara en vecka före mötet med Krasnodar.

- Det är speciellt och en extra krydda när man spelar i Europa League och möter lag man inte är van vid, då man inte riktigt vet var man står. Vi skulle möta ett Sevilla som helgen innan vann 3-0 mot Real Madrid. Sedan känns det hur bra som helst och vi dominerade från start till mål. Fotboll är en rolig sport ibland, säger han till TV4.

- Jag tror att vi hade tre i ramen innan vi gjorde 1-1 i slutet... 2-1 i 89:e. Det blev bra regisserat eftersom att vi inte började så bra och missade mycket chanser, men vi spelade på, fortsatte mala och fick till slut utdelning. Det var härligt, fortsätter han.

I Krasnodar spelar Claesson på vänsterkanten, vilket inte är lika självklart i landslaget, då han främst spelat på högerkanten. Det har varit ett ämne för diskussion senaste tiden.

- Man vill att laget ska vinna och då spelar jag där som det passar bäst för laget. Jag håller fast vid det till hundra procent. Om det är till vänster, till höger eller i anfallet spelar ingen roll. Jag spelar där det är bäst för laget.

Sverige ställs härnäst på tisdag i ett träningsmöte med Slovakien hemma på Friends Arena.

Matchen börjar klockan 20.45 och sänds på TV12, C More Fotboll och streamat på C More.