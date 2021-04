TV: Coronautbrott stoppade Lindahl - Gerhardsson ställs inför tufft val: "Konkurrenssituationen har ökat"

Hedvig Lindahl togs som väntat ut till landslaget som möter USA (10/4) och Polen (13/4). Bara timmar innan samlingen inleddes beslutade man att låta målvakten stanna hemma. Anledningen? Coronautbrott i Atlético Madrid.

- Det var ett medicinskt beslut, så det fanns inte mycket att göra. Vi måste hantera det med att ta in nya spelare, så nu får de hantera smittan i Atlético. Jag vet inte i nuläget vad som händer där, men matchen igår blev ju inställd, säger förbundskaptenen Peter Gerhardsson till Fotbollskanalen.

