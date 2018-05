TV: Ekdal fortsatt VM-frågetecken för Andersson: "Klurigt"

Sveriges mittfältare Albin Ekdal har varit skadad i flera omgångar den här säsongen. Han har totalt sett bara gjort tolv starter och sju inhopp i Bundesliga för Hamburg.

Den senaste tiden har 28-åringen endast hoppat in för sitt tyska lag och i samband med att Janne Andersson presenterade sin VM-trupp under tisdagen medgav Sveriges förbundskapten att Ekdal-frågan inför mästerskapet är svår att ha ett svar på just nu.

- Den är klurig. Albin tycker jag håller väldigt hög klass när han är frisk. Vi har en månad på oss att förbereda Albin och laget. Förhoppningen är han ska kunna spela väldigt mycket, men hur mycket sätter även jag ett frågetecken kring, säger Andersson.

Med långa resor och ett tätt matchande kommer Sverige ställas inför utmaningar och landslagsledningen funderar just nu på om eller hur de ska rotera/matcha laget under gruppspelet.

- Vi har pratat väldigt mycket redan, men vi har ingen fast plan. Det ska hända lite grann innan vi kommer fram dit, men det är en viktig fråga för oss. Vi vill ha en tydlig plan för hur vi ska göra.

Några uttalade reserver finns inte i truppen.

- Nej. Men vi har pratat med ett antal spelare som vet om att om det händer något så har de chansen att komma med längre fram. Men det finns inget officiellt uttalat.

- Vi har täckning om saker skulle hända. Vi har många duktiga spelare som vi kan kalla in om det skulle hända något.

