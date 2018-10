TV: Fischer om VM: "Vi kan gå hela vägen"

Sverige besegrade i slutet av augusti Ukraina med 3-0 och i början av september Danmark med 1-0 i Viborg. Det innebar att Peter Gerhardssons landslag vann kvalgruppen före Danmark och blev klart för VM nästa år i Frankrike.

Landslagsbacken Nilla Fischer har stora förhoppningar inför mästerskapet.

- Om vi presterar på topp kan vi gå hela vägen. Det är lätt att säga, men även något vi tror på inom gruppen, tror jag. Frankrike är ett fantastiskt fotbollsland och jag tror att det kommer bli ett väldigt bra VM, säger hon till TV4.

Däremot väntar på torsdag först ett träningsmöte med Norge på Olympia.

- Vi vill såklart göra en bra prestation och man vill ju alltid som fotbollsspelare vinna. Vi ska jobba på vårt sätt att spela, allt det här med att spela på rätt fot. Jag tänker att Peter (Gerhardsson) och Magnus (Wikman) vill se under match det de gett oss på förhand. Vi hade ett fantastiskt försvarsspel mot Danmark och det vill vi se mot Norge också. I slutändan vill vi ha en seger. Nu är det en träningsmatch, så det viktigaste är väl hur spelet ser ut, men för mig är ändå alltid en vinst en vinst, säger hon.

Dessutom är det även ett skandinaviskt derby.

- Det blir en form av ett derby mot Norge, Danmark och de andra skandinaviska länderna. Jag vet att de vill vinna, men vi är på hemmaplan och ska göra allt för att vinna.

Sveriges möte med Norge börjar klockan 18.45 på torsdag och sänds på TV12, C More Fotboll och streamat på C More.