TV: Forsberg och Isak sänkte Grekland - drömläge för Sverige i VM-kvalet

Sverige var ute efter att ta revansch på Grekland i VM-kvalet när lagen möttes på Friends Arena i Solna under tisdagskvällen. Grekland vann nämligen mötet i Aten med 2-1 i september.

Sveriges förbundskapten Janne Andersson valde att avslöja sin startelva redan dagen före match. När laguppställningarna presenterades var det också den väntade svenska elvan, där lagkapten Victor Nilsson Lindelöf var tillbaka efter att ha blivit pappa och ersatte Joakim Nilsson i mittförsvaret. Robin Quaison ersatte dessutom avstängde Dejan Kulusevski bredvid Alexander Isak i anfallet.

Grekland var nära att få en drömstart på matchen när Giorgos Masouras löpte sig fri i djupled och rullade bollen i mål bakom Sveriges målvakt Robin Olsen redan efter fyra minuter. Målet blev dock korrekt bortdömt för offside.

Efter dryga tjugo minuter var Masouras framme och oroade det svenska försvaret på nytt när han löpte sig loss på en långboll och prickade bortre stolpen från vänsterinnerläge i straffområdet. Kvarten senare hade Masouras ytterligare en målchans när han testade Olsen ur snäv vinkel, men då räddade den svenske målvakten komfortabelt.

Grekland fortsatte dock att rada upp chanser. Efter 38 minuter nickade Vangelis Pavlidis i ribban på ett inlägg från Masouras och kort därpå tvingades Olsen till en vass räddning på Bakasetas distansskott. Sverige kom undan med 0-0 in till halvtidsvilan efter en svag första halvlek.

- Sverige får med sig 0-0 i halvtid. Det ska man vara väldigt, väldigt nöjda med. Jag tror att det blir ett något högre tonläge från Janne Andersson i halvtid för att få i gång spelarna, sa C Mores expertkommentator Hasse Backe i paus.

- Det känns som att grekerna har en man mer ute på banan i dag. Och det är inte bara en gång de blir övertaliga på kanten, sa experten Lotta Schelin i studion.

Sverige fick sedan straff efter 58 minuters spel när Konstantinos Mavropanos kapade Alexander Isak i straffområdet. Emil Forsberg klev fram och var hur kylig som helst när han rullade in 1-0 från straffpunkten med en liknande straff som den mot Kosovo senast.

Blågult utökade därefter ledningen till 2-0 drygt tio minuter senare när Robin Olsen skickade en lång utspark upp till Isak som lurade bort både målvakt och försvar innan han kyligt chippade bollen i mål.

Greklands uppgift blev ännu tuffare när mittbacken Pantelis Chatzidiakos stoppade en kontring och drog på sig sitt andra gula kort i slutminuterna. Sverige höll undan och vann med 2-0, vilket ger tre blytunga poäng i toppen av kvalgrupp B.

Sverige toppar nu gruppen på 15 poäng före Spanien på 13 poäng och Grekland på nio poäng. Detta med sex poäng kvar att spela om. Sverige har alltså i princip hakat av Grekland från toppstriden och dessutom skaffat sig ett gyllene läge att vinna gruppen. I november avgörs allt när Sverige spelar två raka bortamatcher mot Georgien och Spanien.

- Första halvlek var under all kritik. 0-0 var ett drömresultat då. Vi går in i omklädningsrummet, snackar ihop oss och visar att vi är på hemmaplan. Vi får en straff till 1-0 och så kan jag sätta 2-0, säger Alexander Isak till C More.

Han fortsätter:

- Vi visste inte riktigt hur vi skulle få napp på dem. Vi sov lite i början och förlorade lite dueller, då är det svårt att vinna fotbollsmatcher. Men väldigt starkt av laget att komma ut och göra den andra halvleken som vi gör.

Victor Nilsson Lindelöf:

- Vi vill komma upp i press, men vi blir lite långa och de spelar igenom oss ganska enkelt. Vi kommer ut i andra och är mer kompakta. De kommer nästan inte till någonting. Ibland får man spela lite enklare för att vinna matcher och det gjorde vi idag. Vi fick med oss tre poäng och det var det viktigaste.

- Det visar vår styrka. Vi faller tillbaka på vår trygghet och våra grunder. När det går sämre måste man göra de enklare sakerna och det gjorde vi i dag, säger Lindelöf, som hyllar publikens stöd:

- Det är helt underbart. De gav oss väldigt mycket energi, så det är mycket tack vare dem vi vinner i dag.

Startelvor:

Sverige: Robin Olsen - Emil Krafth, Victor Nilsson Lindelöf, Marcus Danielson, Ludwig Augustinsson - Viktor Claesson (Mattias Svanberg 81), Kristoffer Olsson, Albin Ekdal (Jens Cajuste 81), Emil Forsberg (Martin Olsson 87) - Robin Quaison (Viktor Gyökeres 87), Alexander Isak.

Grekland: Odysseas Vlachodimos - Thanasis Androutsos, Pantelis Chatzidiakos, Konstantinos Mavropanos, Kostas Tsimikas - Manolis Siopis, Andreas Bouchalakis, Tasos Bakasetas, Dimitris Giannoulis - Giorgos Masouras, Vangelis Pavlidis.