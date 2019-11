TV: Forsberg om avancemanget till EM: ”Hoppas svenska folket får en fantastisk semester"

Sverige besegrade Rumänien med 2-0 och är klart för EM 2020. Nu blickar Emil Forsberg fram emot nästa sommar. - Jag hoppas svenska folket får en fantastisk semester, säger han till C More.

Emil Forsberg tog sig fram längs vänsterkanten och slog ett inlägg som Marcus Berg nickade in, det var startskottet för Sveriges nedräkning mot EM. Därefter spelade Berg fram Robin Quaison till 2-0, också det i första halvlek.

- Idag kommer jag bra in i matchen och det var kul att spela. Det var en bra halvlek och jag hade övertag på de rumänska spelarna och rörde mig i bra ytor och kunde sätta min lagkamrater i bra lägen, säger Forsberg till C More och hyllar anfallarna.

- De är två smarta anfallare och då är det väldigt lätt för mig att hitta dem, säger Forsberg.

Han tycker att Sveriges insats var stabil och var beslutsam inför matchen.

- Jag kände att gör vi det vi ska så vinner vi den här matchen. Vi går ut och dominerar, vi spelar exakt som vi vill spela och skapar bra anfall och är stabila defensivt. Jag är glad över insatsen vi gör idag.

- Vi gör allihopa en fantastisk match, en fantastisk insats och jag är jättestolt över laget, säger han till C More.

C More: Kan du komma ihåg att ni gjort en bättre första halvlek än den här?

- Svårt att svara på, jag tycker att vi har gjort många bra halvlekar. Det vi har varit bra på hela kvalet är att vi varit stabila förutom någon halvdan halvlek mot Norge hemma men utöver det har vi varit stabila. Vi har inte bjudit på något extra och det är också därför vi spelar EM nästa sommar.

Hur känns det att spela EM?

- Det blir mitt tredje raka mästerskap med Sverige och det är sånt man drömmer om som liten, det är det jag jobbar för och vill vara med om så jag är otroligt glad och stolt. Att spela mästerskap med Sverige är det största som finns som fotbollsspelare så vi alla är otroligt glada och värdesätter det högt.

Hur ska ni fira det här då?

- Jag har ingen aning om det men det kommer väl bli några riktigt bra grejer ikväll. Vi har tagit oss till EM vilket vi ska njuta av men sedan är det match mot Färöarna på måndag så det gäller att vara på G då.

Se hela intervjun med Emil Forsberg i spelaren ovan.