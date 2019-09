TV: Forsberg räddade Sverige från nederlag - avståndet till Norge intakt

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sverige låg under med 1-0 i halvtid mot Norge.

Då räddade Emil Forsberg landslaget från ett nederlag genom att göra 1-1 i den andra halvleken.

- Överlag tycker jag att vi kan göra det mycket bättre, säger Forsberg till C More.