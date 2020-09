TV: Frågan som får Janne Andersson att brista ut i skratt: ”Mina kollegor är bekymrade”

SOLNA. Janne Andersson har skällt ut en och annan domare under sin tränarkarriär. Nu ska han coacha landslaget utan publik - och riskerar att höras hela vägen ut till tv-sofforna. - Mina kollegor är lite bekymrade, säger han och skrattar.

Att Sveriges förbundskapten Janne Andersson kan tända till under matcher och reagera på motståndare eller domare är ingen hemlighet. Så hur tänker han inför lördagens Nations League-match mot Frankrike, när Friends Arena kommer vara tomt på grund av coronapandemin och allt han säger riskerar att höras?

När Fotbollskanalen ställde frågan till Andersson under fredagens presskonferens brast han ut i ett stort skratt.

- Mina kollegor är lite bekymrade, säger förbundskaptenen.

- Jag är inte så bekymrad själv. Men det är klart att nio månader utan tävlingsmatcher kan sätta sina spår när det kommer till energi.

Han fortsätter:

- Det blir lite annorlunda. Jag ska väl tänka på det. Sen kan jag inte springa runt och spela för mycket teater. Men jag behöver inte överdriva på något håll.

Sveriges möte med Frankrike börjar klockan 20.45 under lördagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se. Sändningsstart är klockan 20.00.