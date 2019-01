TV: Gerhardsson tror på test för försvaret mot Sydafrika: "Många snabba djupledsspelare"

Svenska damlandslaget är just nu på träningsläger i Sydafrika och ställs i morgon inför första och enda officiella landskampen under lägret mot just Sydafrika. Sverige spelade redan i torsdags en inofficiell landskamp mot Sydafrika i tre perioder om 30 minuter och vann då med 4-0 efter två mål av Olivia Schough och ett av Mimmi Larsson och Mia Carlsson, men nu väntar alltså en officiell landskamp.

- Det ska bli kul att spela. Vi har haft en bra förberedelse och har kunnat träna på. Vi har fått tid att se spelarna i lite annorlunda träning i och med att vi har en träningsmatch i stället för två under en sådan är tio dagar lång samling. Det ska bli en intressant match, säger Gerhardsson till TV4.

Gerhardsson hoppas att det svenska försvarsspelet ska testas, men ser även fram emot att se mer av det svenska passningsspelet i anfallsspelet.

- Sydafrika är en av många, många nationer som har tagit steg. Vi mötte dem här förra året och såg även matchen mot Nederländerna, där de skakade Europamästarna. Det är ett lag som besitter bra kvalitet och framför allt med många snabba, kvicka djupledsspelare. De är inne bakom backlinjen och skapar egentligen frilägen. Den försvarsmässiga delen måste vi naturligtvis få stopp på och offensivt vill och hoppas jag att vi kan ta ytterligare steg i passningsspelet gentemot internmatchen senast.

Är det något ni har fokuserat extra på under det här lägret?

- Sydafrika spelar ju markeringsspel stenhårt och framför allt centralt på mitten, så där ska vi inte tappa boll på felvända spelare. Vi måste hitta mer rättvända spelare och kanske inte alltid spel på första rörelse, i stället hitta in med bollen på andra ytor. Sedan kommer omställningsspelet vara viktigt. Sydafrika är bra på det. I lägena när vi vinner boll är de inte riktigt organiserade i det här täta markeringsförsvaret, så där tror jag att vi kommer att ha möjlighet att vässa till vårt omställningsspel.



Hur ser du på vilka du kommer att starta med? Är det bästa tänkbara lag?

- Vi kommer att starta med ett väldigt bra lag, men sedan exakt vad som är bäst... Om det hade varit det här... Det är lite relationer och tankar och det är oftast lättare att förklara efteråt, men vi kommer i varje fall ha ett väldigt bra lag på planen.

Matchen börjar klockan 18.00 och sänds på TV12, C More Fotboll och streamat på C More.