TV: Göteborg-talang gjorde debut mot Norge: "Jättekul"

Foto: C More.

Julia Zigiotti var i kväll en av flera att göra debut i Blågult.

Hon hoppade in i andra halvlek i 2-1-segern mot Norge.

- Det var jättekul, säger hon till C More.