TV: Grekiska kuppen inför Sverige-matchen: "Hoppas det ska hjälpa"

Grekland måste besegra Sverige i tisdagens kvalmatch på Friends Arena för att drömmen om VM ska leva. Då gör fansen allt för att hjälpa spelarna. När laget tränade på måndagskvällen tog sig 20 stycken supportrar in på Friends Arena med trumpet och flaggor och hejade fram sitt lag.

- Väldigt kul att vi kunde göra detta, säger Tasos Kotoulas, som spelade trumpet.

I 15 minuter av träningen fick supportrarna lov att vara på plats. Något man hoppas ska ge spelarna energi till vad som komma skall.

- Vi hoppas att detta ska hjälpa spelarna, säger Paschalis Bouzoukas.

- Vi hoppas och tror på seger mot Sverige, säger Lina Papantoniou.

Sverige-Grekland sänds på TV4 och streamas på C More med studiostart 20:00 under tisdagen. Avspark 20:45.