TV: Här gör Bengtsson sitt första mål i Häckentröjan

Bengtsson har under sin karriär tagit steget från Bajens akademi upp till A-truppen, men har under sin tid i grönvitt fått svårt att ta en startplats, vilket har resulterat i utlåning till såväl Gefle som Frej. Under januari presenterades den förre Bajenspelaren Leo Bengtsson som ny spelare för Häcken och under lördagen ställdes laget i en träningsmatch mot FC Astana.

Då smällde 21-åringen in sitt första mål för klubben. I den 39:e matchminuten var Häcken snabba att bryta ett uppspel och när bollen hamnade hos Bengtsson tvekade inte inte. Med ett välplacerat skott sköt han bollen intill högra stolpen.

Matchen pågår...