TV: Hovrättsförhandlingarna igång - Kindberg riskerar hårdare straff

Östersunds FK:s tidigare ordförande Daniel Kindberg är nu uppe i rätten igen. I november 2019 dömdes Kindberg till tre års fängelse för brotten trolöshet mot huvudman, grov trolöshet mot huvudman, medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott. 53-åringen överklagade till hovrätten, och under tisdagen drog hovrättsförhandlingarna igång i Sundsvall.

Åklagaren Niklas Jeppsson höll under tisdagen sin sakframställan och yrkade även på hårdare straff för Kindberg och "Sollefteåbon", dels längre fängelsestraff, men också längre näringsförbud i sju år. Han vill att de ska dömas i hovrätten för delarna av åtalet, som de friades från i tingsrätten.

ANNONS

- Det här åtalet går ut på att de här tre tillsammans under flera år genomfört en brottsplan som bygger på att man utnyttjar en position som XXX haft i Peab och som Daniel Kindberg har haft i Fältjägaren, Östersundshem, sa Jeppsson i hovrätten.

Kindberg vill i sin tur frias helt och menar att ÖFK inte dragit nytta av pengar, som ska ha kommit in i föreningen genom en brottslig transaktionskedja.

- Om det nu skulle vara så att det skulle vara något felaktigt är det pengar som inte har någon betydelse i den totala resan och den omsättning som har varit under de här fem åren, som vi har pratar om, säger Kindberg till TV4.

Men ÖFK har haft pengaproblem genom åren.

- Jo, men de har alltid lösts, säger han.

Enligt tingsrätten ligger den tidigare ÖFK-ordföranden, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" bakom en brottslig transaktionskedja mellan olika företag under åren 2013 till 2017. De dömdes för att med hjälp av bluffakturor ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigare var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag.

ANNONS

Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK, via sponsring, och Driftaren AB (ägs av ÖFK), via maskin- och personalhyra. Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av transaktionskedjan. De tre männen som dömts menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre nekar till brott.

Hovrättsförhandlingarna förväntas pågå i 15 dagar och avslutas den 7 oktober i år. Kindberg förhörs den 21 och 22 september.