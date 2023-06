TV: Hugo Larsson avslöjar Janne Anderssons feedback

Hugo Larsson fick debutera i det svenska herrlandslaget under januariturnén tidigare i år. Men när Blågult besegrade Nya Zeeland med 4-1 i en träningslandskamp under fredagen fick Eintracht Frankfurt-mittfältaren speltid i "riktiga landslaget" när han hoppade in i andra halvlek.

Något som gladde 18-åringen.

- Det var väldigt kul. Speciellt att få spela framför supportrar även med landslaget. Sen är det alltid nervöst när man gör debut, oavsett nivå. Men det kändes bra och jag åker härifrån med en bra känsla, säger Larsson till Fotbollskanalen.

Vad tycker du om din insats?

- Jag gjorde två misstag, men annars är jag nöjd. Jag gör det jag är bra på, vill ha boll och vågar. Det har känts bra på träningarna så jag har fått känslan att jag har fått visa upp mig under dagarna här.

Vad har du fått för feedback från Janne Andersson och Peter Wettergren?

- De har bara sagt att jag har gjort det bra på träningarna, sen har vi inte pratat efter matchen nu. Men de har sagt att det har gått bra för mig och att jag ska fortsätta göra samma sak.

Hugo Larsson är en av spelarna som nu lämnar den svenska landslagstruppen inför EM-kvalmötet med Österrike på tisdag. 18-åringen berättar att semester väntar härnäst innan flytten från Malmö till Frankfurt bär av.

- Det är skönt. Nu blir det semester. Jag visste att jag skulle lämna redan innan jag kom hit så jag är bara glad över att jag har fått visa upp mig.

Vad ska du göra på semester?

- Jag ska till Mallorca och njuta av sista tiden i Malmö. Sen ska det bli riktigt, riktigt kul att komma till Frankfurt, avslutar det unga mittfältslöftet.