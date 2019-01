TV: Irandust nöjd med debuten trots missade superchansen: "Njöt varje sekund"

Sverige stod för en svag inledning mot Finland i årets första landskamp. Eero Markkanen gav finnarna ledningen, vilket stod sig matchen ut. I den andra halvleken spelade Sverige dock upp sig och skapade flera vassa målchanser.

Bäst möjlighet till att ordna en kvittering fick Daleho Irandust som missade öppet mål från bara några meters håll.

- Vi ger dem match i första, det är ganska trögt, men i andra tar vi över. Man ser att vi vill vinna matchen och vi får otroliga lägen men bollen gick inte in, säger Irandust till C More.

Hur många gånger kommer du att se ditt missade läge i repris?

- Noll

- Det är öppet mål och jag ska bara lägga in den, men det blir en ”hal träff”.

Var det mycket nerver?

- Jag har inte känt mig så nervös under dagen, tänkte bara att det var som en vanlig match och det kändes jävligt bra.