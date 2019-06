TV: Isak med första tävlingsmålet i landslaget när Sverige körde över Malta

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sverige ångar på i EM-kvalet. I dag besegrades Malta komfortabelt på Friends Arena när Robin Quaison gjorde mål igen – och Alexander Isak blev noterad för sitt första tävlingsmål i Blågult. - Det är en fantastisk kväll, säger Isak till C More.

Efter att ha slagit Rumänien och kryssat mot Norge var Malta i kväll det tredje hindret för Sverige i kvalet till nästa sommars EM.

Gentemot den förra kvalmatchen mot Norge ställde Janne Andersson ett lite annat lag på benen. Då startade Andreas Granqvist, men mittbacken är nu skadad och ersattes av Pontus Jansson. Dessutom fick Sebastian Larsson inleda på bänken. AIK-mittfältaren startade på Ullevål, Oslo, i mars. Även Emil Krafth startade i mötet med Norge, som högerback. Den platsen lade Mikael Lustig nu vantarna på.

Sverige fick en drömstart på matchen då man tog ledningen efter bara en dryg minuts spel. Kristoffer Olsson hittade in med ett inlägg till Marcus Berg, som tvingade Maltas målvakt till en svettig räddning. På returen störtade Robin Quaison fram och tryckte in 1-0, vilket betyder att han nu har gjort mål i alla Sveriges kvalmatcher.

Sverige hade chanser att göra fler mål under den första halvleken men fick inte in fler mål - i stället fick Malta en bra chans att kvittera med några minuter kvar av halvleken med en farlig nick som Robin Olsen räddade.

I upptakten av den andra halvleken skulle dock Sveriges 2-0-mål komma. Marcus Berg klackade elegant fram Viktor Claesson, som fri med målvakten satte bollen i mål.

- Det är ett jättevackert mål, säger expertkommentator Anders Andersson i C Mores sändning.

I slutskedet av matchen satte sedan inbytte Alexander Isak en retur till 3-0, hans första mål i tävlingsspel med det svenska landslaget. Målet var Isaks första i landslaget sedan målet han gjorde i debuten mot Slovakien på januariturnén 2017. Detta mål var således det första i tävlingsspel för 19-åringen.

- Det är fantastiskt. Man får all energi från fansen. Det är en fantastisk kväll, säger Isak till C More.

3-0 blev också slutsiffrorna för Sverige inför 26 421 åskådare på Isaks tidigare hemmaarena i Solna. Isak är nöjd med Sveriges insats.

- Jag tycker att vi skapar otroligt många chanser. Vi kan vinna med mer i dag, men 3-0 är godkänt, säger han.

Viktor Claesson menade att det kan finns svårigheter med att möta sämre nationer.

- En dag på jobbet. Ibland är det nästan svårt att möta sådana här lag. Man överarbetar nästan lite, man tror att de ska vara bättre än vad de är. Skönt att vinna, men vi borde gjort några mål till, säger han.

- Sju poäng på tre matcher får vi vara nöjda med. Det känns positivt.

I nästa kvalomgång ställs Sverige mot Spanien i Madrid, som hittills tagit full pott i EM-kvalet och i kväll besegrade Färöarna på bortaplan.

Sveriges lag: Robin Olsen - Mikael Lustig, Filip Helander, Pontus Jansson, Ludwig Augustinsson - Viktor Claesson, Albin Ekdal (Sebastian Larsson ’77), Kristoffer Olsson, Emil Forsberg - Marcus Berg (Alexander Isak ’69), Robin Quaison (Guidetti ’85).

Malta: Bonello - Z Muscat, Borg, Agius, Mbong - Corbolan, R Muscat, Gambin - Effiong, Grech, Montebello.