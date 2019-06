TV: Isak om målgesten: "Tog inte lång tid innan det blev mål..."

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Alexander Isak blev i kväll noterad för sitt första tävlingsmål i landslaget när Sverige körde över Malta. 19-åringen firade med en "titta på klockan"-målgest. - Det tog inte så lång tid innan det blev mål, det var lite så jag menade, säger Isak till C More.

Sverige slog i kväll Malta komfortabelt med 3-0 efter mål av Robin Quaison, Viktor Claesson och Alexander Isak. Den sistnämnde byttes in i den 69:e minuten, och drygt tio minuter senare blev han noterad för sitt första tävlingsmål i det svenska A-landslaget.

- Det är fantastiskt. Man får all energi från fansen. Det är en fantastisk kväll, säger Isak till C More.

Du "tittade på klockan" som målgest, vad betydde det?

- När man gör mål blir man lite impulsiv, saker och ting händer. Det tog inte så lång tid innan det blev mål, det var lite så jag menade.

Känner du att du har klivit närmare en startplats inför Spanien borta på måndag?

- Absolut. Jag vet att det är tuff konkurrens och jag vet att jag inte är långt ifrån. Det enda jag kan göra är att göra mitt på planen, sedan är det tränarteamet som sköter uttagningarna.

Redan innan Isak byttes in ropade publiken på Friends Arena hans namn.

- Det är otroligt, faktiskt. Det var bra stöd förra gången, men det här i dag har jag inte varit med om förut, säger Isak.

I övrigt är Isak nöjd med Sveriges insats.

- Jag tycker att vi skapar otroligt många chanser. Vi kan vinna med mer i dag, men 3-0 är godkänt, säger han.