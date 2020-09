TV: Janne Andersson hyllar unga trion: "Kommer få mycket glädje av dem framöver"

Sveriges förbundskapten Janne Andersson har varit öppen med att han kommer göra flera ändringar i sin startelva till mötet med Portugal under tisdagen. Och han har hintat om att Juventus-spelaren Dejan Kulusevski kommer starta.

Nu finns också möjligheten att Real Sociedad-forwarden Alexander Isak får chansen från start i Nations League-matchen. 20-åringen vilade mot Frankrike på grund av en känning men nu är han redo för 90 minuter mot Portugal, enligt Janne Andersson.

- ”Alex” är spelklar. Det är roligt, säger förbundskaptenen.

Hur ser du på Isak och Kulusevski?

- De är ju jätteintressanta. Det är två väldigt spännande spelare.

- Sen har vi även Mattias Svanberg, som är den tredje som har åldern inne för att spela i U21 men som redan är med oss. Det är tre väldigt spännande spelare som vi kommer få mycket glädje av framöver. Det är jag helt övertygad om.

Men Andersson vill inte avslöja om någon av de tre talangerna får starta mot Portugal.

Sverige-Portugal har avspark klockan 20.45 under tisdagen. Matchen kan du se på TV4, C More Live och cmore.se. Sändningen startar klockan 20.00.