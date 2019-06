TV: Janne Andersson: "Surt att förlora på det här sättet"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sverige orkade hålla emot i en dryg timme i kvällens bortamatch mot Spanien, men i den 62:a minuten fick hemmalaget straff efter att Sebastian Larsson fått bollen på armen. Sergio Ramos satte 1-0 säkert från elva meter.

I slutskedet av matchen ökade Spanien på genom ytterligare en straff och sedan ett sista mål genom Mikel Oyarzabal till 3-0.



- Taktiskt genomför vi matchen på precis det sätt vi måste göra. I första halvlek är det tre minut efter en kvarts spel där de har några bra skott utifrån i samband med fasta situationer där Robin fick göra ett pra bra räddningar, men det får vi leva med. De är inte inne i oss eller kommer åt de sista ytorna. Det är fantastiskt bra genomfört taktiskt. I andra halvlek när straffen kom kände vi att det skulle öppna upp sig, publiken började bua lite, det var då vi skulle våga ta tag i det och kliva in i det ännu mer och kanske få in några pigga ben - och så kom den här straffen, säger förbundskapten Janne Andersson i C Mores sändning efter matchen.

Han fortsätter:

- Den första straffen är inget att säga om, den andra straffen har jag inte sett i efterhand. På det tredje målet tar de ner bollen med armen, jag blir galen på domaren, det sker mitt framför oss. Fjärdedomaren ser det men säger inget. Det är lite surt att förlora på det sättet. Spanien är bättre, de är ett bättre fotbollslag, det visste vi innan. Men jag tycker att vi genomför matchen på det sätt vi ska göra. Sättet killarna jobbar och springer på där ute - ingen skugga ska falla över dem över huvud taget. Vi får komma igen.