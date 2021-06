TV: Janne om beslutet att spela med Quaison: "Därför har jag valt honom"

Sverige-Polen sänds i TV4 och på C More med start 18:00 under onsdagen. Studion startar 16.30 och du kan se den här.

Det blir en förändring i den svenska startelvan till den sista gruppspelsmatchen mot Polen. Och den sker i anfallet.

Marcus Berg, som startat de två första matcherna, får inleda på bänken, och Robin Quaison får chansen från start, tillsammans med Alexander Isak.

Inför avspark motiverade förbundskapten Janne Andersson valet av Quaison, i en intervju med TV4/C More.

- Vi har en tuff konkurrenssituation på våra forwards. Robin gjorde ett bra inhopp senast och har sett bra ut på träningen. Vi tror att hans djupledsspel blir en viktig del i den här matchen, att hota polackerna i djupled. Därför har jag valt honom. Men det är väldigt tajt. Vi har Dejan Kulusevski också som också ser bättre och bättre ut. Vi har flera bra spelare att välja på men i dag har jag valt såhär, säger Janne Andersson.

Startelvor:

Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Marcus Danielson, Ludwig Augustinsson - Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg - Alexander Isak, Robin Quaison.

Polen: Wojciech Szczęsny - Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jan Bednarek - Kamil Józwiak, Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich, Tymoteusz Puchacz - Karol Swiderski, Robert Lewandowski, Piotr Zielinski.

Se hela intervjun med Andersson, i spelaren.