TV: Janne tokhyllar Johansson: "Det är något makalöst!"

Sverige slog Ryssland med 2-0 på Friends Arena i gruppfinalen i Nations League. Det gav svensk gruppseger och avancemang till A-divisionen. Efter matchen var Janne Andersson full av beröm för sina spelare.

- Det är väl att fokuseringen är så total i det vi gör på träningar och genomgångar och killarnas fokusering och hur de ställer upp på det... Nu la vi upp lite hur vi ville spela den här samlingen, och de bara går ut och köper det. Och de som kommer in går bara in och gör det. Och Jakob Johansson ska vi inte börja prata om... Det är något makalöst!, säger Andersson till C More.

Just Johansson, som nyligen kom tillbaka efter korsbandsskadan han ådrog sig i VM-playoff-mötet med Italien i fjol, var förbundskaptenen oerhört imponerad av.

- Han har ju spelat tre inte riktigt hela matcher i A-laget (Rennes) tror jag, men spelat B-lagsfotboll och varit igång några månader. Det han gör här... Jag vet inte alltså, bolljäveln kommer ju där han är hela tiden. Han har en makalös förmåga att läsa spelet och sedan lösa de här enkla knutarna och få loss bollen. De här två matcherna har imponerat enormt på mig. Sedan är det jättemånga som är bra, jättemånga. Men han kommer ju ändå från ett år utan att ha varit på den här nivån och spelat, och det är bra gjort.