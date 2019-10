TV: Janogy tvåmålsskytt när Sverige körde över Ungern

Sverige bortaslog Lettland med 4-1 i EM-kvalpremiären och ställdes under fredagskvällen inför kvalspelets andra uppgift - Ungern på bortaplan. Peter Gerhardsson gjorde flera ändringar i sin startelva gentemot första matchen och lät bland annat Madelen Janogy spela från start, till skillnad från Anna Anvegård och Amanda Ilestedt som saknades.

Draget att låta Janogy spela från start visade sig vara lyckat, men först senare i matchen, då första halvan av drabbningen kom att handla om annat. Kosovare Asllani slog redan i 13:e minuten en frispark som Magdalena Eriksson lobbnickade i mål till 1-0 och Sverige var därmed i tidig ledning. Sedan handlade det mesta om Ungern i första halvlek.

Ungern var några minuter efter ledningsmålet nära kvittering, då Zsanett Jakabfi kom fram på ett inspel i straffområdet och prickade stolpen. Den gången klarade sig Sverige undan ett baklängesmål, men mer skulle komma, fler spelare skulle sättas på prov och Hedvig Lindahl skulle få svettas ordentligt innan första halvleks slut.

Först pressade Fanni Vago den svenska målvakten med ett farligt avslut utifrån och sedan fick Lindahl stå för en reflexräddning från nära håll efter avslut av Jakabfi igen. Lindahl såg därmed till att Sverige var i fortsatt ledning i halvtid.

Men även om hemmalaget hade gott om målchanser var Sverige det effektivaste laget på planen. Madelen Janogy stod någon minut in i andra halvlek för en soloraid och rullade läckert in bollen i mål till 2-0. Därefter ville Piteå-anfallaren mer. Janogy tog vara på ett inlägg av Sofia Jakobsson och nickade in 3-0.

Janogy blev därefter i den 62:a minuten utbytt och efter det hände inte särskilt mycket mer. Sverige bevakade ledningen med ett par försök framåt och såg ut att vinna med 3-0, men på övertid putsade både Sofia Jakobsson och Loreta Kullashi siffrorna till 5-0. Därmed har Sverige nu sex poäng efter två spelade matcher i EM-kvalet.

Härnäst väntar nu Slovakien på hemmaplan på tisdag i EM-kvalet. Då spelas matchen på Gamla Ullevi i Göteborg.

Startelvor:

Ungern: Reka Szocs - Evelin Mosdoczi, Lilla Turanyi, Viktoria Szabo, Anna Csiki - Zsanett Jakabfi (Petra Kocsan, 71), Zsofia Racz, Henrietta Csiszar - Bernadett Zagor (Diana Csanyi, 67), Fanni Vago (Evelin Fenyvesi, 84), Dora Zeller.

Sverige: Hedvig Lindahl - Hanna Glas, Linda Sembrant, Magdalena Eriksson, Jonna Andersson - Julia Zigiotti Olme, Kosovare Asllani (Loreta Kullashi, 82), Nathalie Björn - Sofia Jakobsson, Stina Blackstenius (Lina Hurtig, 73), Madelen Janogy (Fridolina Rolfö, 62).

Sveriges möte med Slovakien börjar klockan 18.45 på tisdag och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.