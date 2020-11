TV: JUST NU: Danielson utökar till 2-0 mot Kroatien

Under lördagskvällen tar Sverige emot Kroatien i en helt avgörande match. Blågult behöver vinna matchen för att inte ramla ur A-divisionen i Nations League.

När elvorna blev officiella stod det klart att Dejan Kulusevski startar på topp tillsammans med Marcus Berg. Tidigare har Kulusevski använts som högerytter i landslaget, men nu tog han alltså Robin Quaisons plats bredvid Berg. Högermittfältare blev istället AIK:s veteran Sebastian Larsson. Noteras kan också göras att Marcus Danielson bildar mittlås med Victor Nilsson Lindelöf. Inte Filip Helander.

Efter en positiv inledning av Sverige på Friends Arena kom Kulusevski till ett fint läge efter sex minuter. Emil Forsberg och Marcus Berg kombinerade sig fram på vänsterkanten innan den sistnämnde hittade Kulusevski vid straffområdeslinjen. Kulusevski fick iväg ett tungt skott på mål, dock med högerfoten, så bollen gick ganska rakt på Livakovic i Kroatien-målet.

Drygt 20 minuter senare var det Kroatiens tur att vara nära, då Ivan Persisic måttade ett tungt skott strax utanför det svenska straffområdet. Men Robin Olsen sträckte ut sig med sin fulla längd och stod för en läcker räddning.

Efter 36 minuter fick Kulusevski utdelning, dock. 20-åringen tog emot en passning av Mikael Lustig strax utanför straffområdeslinjen, avancerade in i straffområdet, höll bort sin försvarare och vänder bort ytterligare en försvarare innan han rullade in 1-0 till Sverige. En läcker soloaktion av Kulusevski för att ge Sverige ledningen.

På övertid i den första halvleken var Marcus Danielson framme och utökade till 2-0 till Sverige. På en pricksäker hörna av Sebastian Larsson dök Danielson upp vid den främre stolpen och nickade in 2-0 till Sverige.

Strax efter timmen spelad var Sverige nära att göra 3-0. Kulusevski tråcklade sig fram i straffområdet och hittade till slut Albin Ekdal på en fri yta vid straffpunkten. Ekdal tog emot bollen, lade upp för sig själv, men sköt sedan högt över.

Startelvor:

Sverige: Olsen - Lustig, Nilsson Lindelöf, Danielson, Bengtsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Kulusevski, Berg

Kroatien: Livakovic - Uremovic, Pongracic, Caleta-Car, Barisic - Modric, Kovacic - Brekalo, Vlasic, Perisic - Budimir

Sverige-Kroatien spelas under lördagen och kan ses på TV4, C More Fotboll och cmore.se. Sändningsstart: 20.00.