TV: JUST NU: Grekland prickar stolpen mot Sverige

När Grekland och Sverige möttes i VM-kvalet i Aten i september gick grekerna segrande ur matchen med 2-1. Under tisdagskvällen var Blågult ute efter revansch på ett slutsålt Friends Arena i Solna.

Sveriges förbundskapten Janne Andersson valde att avslöja sin startelva redan dagen före match. När laguppställningarna presenterades var det också den väntade svenska elvan, där lagkapten Victor Nilsson Lindelöf var tillbaka efter att ha blivit pappa och ersatte Joakim Nilsson i mittförsvaret. Robin Quaison ersatte dessutom avstängde Dejan Kulusevski bredvid Alexander Isak i anfallet.

Grekland var nära att få en drömstart på matchen när Giorgos Masouras löpte sig fri i djupled och rullade bollen i mål bakom Sveriges målvakt Robin Olsen redan efter fyra minuter. Målet blev dock korrekt bortdömt för offside.

Efter dryga tjugo minuter var Masouras framme och oroade det svenska försvaret på nytt när han löpte sig loss på en långboll och prickade bortre stolpen från vänsterinnerläge i straffområdet. Sverige kom undan med blotta förskräckelsen ännu en gång. Kvarten senare hade Masouras ytterligare en målchans när han testade Olsen ur halvsnäv vinkel, men då räddade den svenske målvakten komfortabelt.

Startelvor:

Sverige: Robin Olsen - Emil Krafth, Victor Nilsson Lindelöf, Marcus Danielson, Ludwig Augustinsson - Viktor Claesson, Kristoffer Olsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg - Robin Quaison, Alexander Isak.

Grekland: Odysseas Vlachodimos - Thanasis Androutsos, Pantelis Chatzidiakos, Konstantinos Mavropanos, Kostas Tsimikas - Manolis Siopis, Andreas Bouchalakis, Tasos Bakasetas, Dimitris Giannoulis - Giorgos Masouras, Vangelis Pavlidis.

Matchen sänds på TV4 och C More Fotboll och streamas på C More med studiostart 20:00. Avspark 20:45.