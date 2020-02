TV: JUST NU: Hammarby ger bort flera mål - ligger under med 3-1

Foto: C More

Hammarby ställs mot Slavia Prag. Avspark 21.00 Redan efter 23 minuter låg de grönvita under med 3-0.

Hammarby är på träningsläger i portugisiska Vale do Lobo och under lördagskvällen ställdes Bajen mot Slavia Prag på Estadio Algarve. Efter en förlust mot Midtjylland (0-4) och oavgjort mot FC Flora Tallinn jagade Stockholmslaget sin första vinst på försäsongen.

Men matchen började inte bra för Stefan Billborns mannar. Redan i den tredje minuten slarvade högerbacken Simon Sandberg och gav bort ett mål till Prag-laget. En hemåtpass blev för lös och kunde snappas upp av tjeckerna, som sedan pricksköt in 1-0 bakom Davor Blazevic.

Bara några minuter senare placerade Slavia Prag in 2-0. Darijan Bojanic slarvade bort bollen på egen planhalva och gav motståndet chansen att öka på sin ledning. Redan sju minuter in i matchen låg alltså grönvitt under med två mål.

Och Hammarby bara fortsatte att släppa in mål. I den 23:e minuten tryckte Slavia Prag in 3-0 från nära håll.

Glädjande för Bajen var dock att Muamer Tankovic dunkade in en reducering i bortre hörnet innan pausvilan, efter att ha lurat bort flera motståndare.

Startelvor:

Hammarby: Davor Blazevic - Simon Sandberg, Richard Magyar, Mads Fenger, Tim Söderström - Serge-Junior Martinsson Ngouali, Darijan Bojanic, Jeppe Andersen - Alexander Kacaniklic, Aron Johannsson, Muamer Tankovic.