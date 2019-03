TV: JUST NU: Kanada nära 1-0 – Lindahl tippar till hörna

Foto: C More

Efter vinst mot Schweiz och förlust mot Portugal ställs Sverige mot Kanada i en match om tredjepris i Algarve Cup.

Dryga tio minuters spel var Kanada nära att ta ledningen i matchen. Ett inlägg från Nichelle Prince tvingade Hedvig Lindahl att sträcka på sig och via ribban kunde den svenska målvakten tippa bollen till en resultatlös hörna.

Sveriges startelva: Hedvig Lindahl - Amanda Ilestedt, Nilla Fischer, Linda Sembrant, Magdalena Eriksson - Elin Rubensson, Kosovare Asllani, Caroline Seger - Sofia Jakobsson, Stina Blackstenius, Lina Hurtig.

Sveriges ersättare: Zecira Musovic - Jonna Andersson, Hanna Glas, Sandra Adolfsson, Hanna Folkesson, Nathalie Björn, Mia Carlsson, Madelen Janogy, Anna Anvegård, Mimmi Larsson, Olivia Schough.

Kanadas startelva: Labbe - Bushanan, Schmidt, Zadorsky, Scott, Chapman, Fleming, Beckie, Lawrence, Prince, Sinclair

Se matchen på TV12, C More Fotboll och stremat på C More med start 18.00.