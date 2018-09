TV: JUST NU: Kiese Thelin tar vara på retur - ger Sverige ledningen mot Turkiet

Sverige fick under inledningen av den här landslagssamlingen ett tråkigt besked, då Emil Forsberg tvingades lämna samlingen med en skada och åka tillbaka till Tyskland. Därefter insjuknade Andreas Granqvist i feber, vilket gjorde att Pontus Jansson i kväll tog hans plats i backlinjen mot Turkiet i Nations League på Friends Arena.

Sverige inledde matchen piggt och fick några minuter in i matchen med sig en frispark på offensiv planhalva. Sebastian Larsson slog en kort frispark i ett försök till variant, men det blev i slutändan aldrig farligt. Lite senare var Pontus Jansson nära att ge Sverige ledningen, men nickade utanför målet efter hörna.

Turkiet styrde spelet med stort bollinnehav tryckte därefter på framåt och skapade ett par halvchanser. Det var däremot Blågult som var hetast framför mål. Sverige höll sig några minuter senare framme igen offensivt, då Mikael Lustig matade in ett inlägg i straffområdet som Zeki Celik höll på att brösta in i eget mål före Sinan Bolat fångade in bollen.

Sverige skapade i mitten av första halvlek matchens dittills farligaste målchans. Kiese Thelin nickade fram Marcus Berg, som i sin tur tog sig förbi ett par motståndare och fick fri yta framför mål, men sköt rakt på Bolat. Det var inte sista gången Kiese Thelin var inblandad i en möjlighet framåt.

Till slut fick Sverige utdelning. Ludwig Augustinsson nickade fram Kiese Thelin framför mål som först nickade i stolpen och därefter stötte in returen i mål till 1-0.

Sverige skapade därefter fler chanser för fler mål före halvtid, men fick kliva av i paus med uddamålsledning sedan Berg sköt över mål från nära håll och Durmaz avlossade ett skott strax utanför Bolats högra stolpe.

Startelvor:

Sverige: Olsen - Lustig, Jansson, Nilsson Lindelöf, Augustinsson - Durmaz, Larsson, Ekdal, Claesson - Kiese Thelin, Berg.

Turkiet: Bolat - Celik, Ayhan, Soyuncu, Bayram - Topal, Yokuslu - Ünder, Özyakup, Calanoglu -Tosun.

Matchen visas i TV4, C More Fotboll och streamat på C More.