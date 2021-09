TV: JUST NU: Kiese Thelin utökar efter Karlssons framspelning

Sverige imponerade stort i VM-kvalet mot Spanien i torsdags och vann helt rättvist med 2-1. På onsdag väntar nästa viktiga match då Blågult reser till Grekland i VM-kvalet. I träningslandskampen mot Uzbekistan under söndagen valde förbundskapten Janne Andersson att lufta truppen, som han annonserat på förhand, och ge elva nya spelare chansen.

När startelvan kom stod det klart att Marcus Danielson och Joakim Nilsson bildade mittbackspar, medan Robin Quaison och Isaac Kiese Thelin startade i anfallet.

Sverige fick en smakstart på matchen när Robin Quaison slog ett inlägg från vänster som en uzbekisk försvarsspelare styrde in i eget mål redan efter sex minuter. Några minuter senare hade Isaac Kiese Thelin ett jätteläge att utöka ledningen till 2-0 efter fint förarbete från Mattias Johansson. Thelins avslut gick dock på täckande försvarare.

Thelin skulle dock bli målskytt i den 35:e minuten. Mattias Johansson sköt då ett tungt skott från höger i straffområdet och returen gick ut till Jesper Karlsson till vänster. Karlsson vände och vred på sin försvarare innan han lyfte fram bollen till Thelin, som stötte in 2-0 med dobbarna från nära håll. Det var anfallarens första landslagsmål sedan oktober 2018 i Nations League-matchen mot Turkiet.

2-0 stod sig sedan till pausvilan efter att Sverige gjort en stabil halvlek utan att glänsa. Kristoffer Nordfeldt i det svenska målet hade 45 relativt lugna minuter och behövde inte stå för några svettiga räddningar. Kort efter paus hade Martin Olsson sedan ett bra frisparksförsök som smet tätt över ribban.

Med dryga timmen spelad gjorde Sverige ett trippelbyte när Mattias Johansson, Robin Quaison och Mattias Svanberg byttes ut. In kom Daniel Sundgren, Jordan Larsson och Carl Starfelt. Sundgren, till vardags i grekiska Aris, gjorde därmed sin landslagsdebut vid 30 års ålder. Mittbacken Starfelt klev in på centralt mittfält.

Sverige: Nordfeldt - Johansson, Danielson, Nilsson, Olsson - Karlsson, Svanberg, Cajuste, Sema - Kiese Thelin, Quaison.

Uzbekistan: Suyunov- Abdullaev, Tursunov, Sayfiev, Alijonov - Shukurov, Hamrobekov, Masharipov - Bozorov, Ikromov, Shomurodov

Sverige-Uzbekistan har avspark klockan 15:00. Matchen sänds på TV4, C More Fotboll och kan streamas på cmore.se.

Isaac Thelin has scored for Sweden for the first time since October 2018 against Turkey.



Making the most of a rare start for the national side. ⚽️ pic.twitter.com/mhRyrnSGyA