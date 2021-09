TV: JUST NU: Mållöst i halvtid - Olsen stod för jätteräddning

Sverige bortaspelade under onsdagskvällen mot Grekland i Aten i VM-kvalet. Sverige saknade Albin Ekdal, som spelade mot Spanien, men nu är skadad. Däremot var Emil Krafth tillbaka i landslagstruppen efter att ha lämnat samlingen för att vara med sin höggravida fru. Han fick dock inte spela från start, då Mattias Johansson i stället ersatte på högerbacksplatsen, medan Mattias Svanberg kom in i stället för Ekdal på mittfältet.

Just Svanberg var dessutom nära att ge Sverige en drömstart i Aten. Bologna-mittfältaren tog tidigt avslut på volley från en position utanför straffområdet, men fick se avslutet segla i stolpen. Grekland var därefter inte ofarligt och skapade flera fina möjligheter.

I mitten av första halvlek kom Vangelis Pavlidis fri med Robin Olsen i straffområdet och var nära att ge Grekland ledningen. Olsen fick dock upp en hand i sista stund och avvärjde möjligheten.

- Vilken enastående enhandsparad av Robin Olsen. Han får än en gång visa hur värdefull han är för Sverige, säger C Mores kommentator Åke Unger och fortsätter:

- Det är nästan så att han räknar in 1-0 för Grekland innan vänsterhanden räddar Sverige.

Sverige skapade därefter lite oreda offensivt och var nära ett par gånger om. Bland annat hotade Svanberg med ett fint distansskott strax före halvtid, men den gången räddade Odysseas Vlachodimos nätt och jämnt. Därmed slutade första halvlek 0-0.

Startelvor:

Grekland: Odysseas Vlachodimos - Pantelis Hatzidiakos, Konstantinos Mavropanos, Georgios Tzavellas - Thanasis Androutsos, Zeca, Andreas Bouchalakis, Tsimikas - Kostas Bakasetas, Vangelis Pavlidis, Anastasios Douvikas.

Sverige: Robin Olsen - Mattias Johansson, Victor Nilsson Lindelöf, Filip Helander, Ludwig Augustinsson - Viktor Claesson, Mattias Svanberg, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg - Alexander Isak, Dejan Kulusevski.

Grekland-Sverige har avspark klockan 20.45 under onsdagen. Matchen ses på TV4 och C More Fotboll, samt kan streamas på cmore.se. Sändningsstart: 20.00.