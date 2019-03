TV: JUST NU: Quaison kvitterar för Sverige

När startelvorna presenterades stod det klart att Albin Ekdal var tillbaka, efter att ha missat Blågults senaste möte med Rumänien. Däremot missar Mikael Lustig mötet med Norge på grund av skada och ersätts av Emil Krafth.

Matchen hade knappt börjat innan Sverige skapade sin första chans. Robin Quaison fick bollen i straffområdet, vände runt och testade avslut. Bollen gick dock rakt på Rune Jarstein i Norges mål. I samband med situationen hölls också Quaison i tröjan, men domaren valde att inte peka på straffpunkten.

Blågult inledde matchen piggast men efter tio minuter tog sig Norge in i densamma. Först ställde laget om snabbt och Joshua King fick ett fritt skottläge i straffområdet, men anfallarens avslut var missriktat och gick utanför efter tio minuters spel.

Några minuter senare höll sig samme man framme igen. På ett inlägg från vänster innerposition fick King träff med pannan, men avslutet gick via ribban ut till inspark.

Efter halvtimmens spel skapade Sverige sin dittills hetaste målchans. Marcus Berg vann bollen på mittplan och spelade Viktor Claesson som testade avslut från nära håll. Skottet var hårt, men gick mitt på Jarstein som kunde rädda bollen.

Några minuter senare skapade Blågult en ännu hetare chans. Sebastian Larsson fick fritt skottläge i straffområdet, men AIK-mittfältaren var något seg med att få i väg avslutet och Norge kunde stöta ut bollen till hörna.

Med fem minuter kvar av första halvlek tog Norge ledningen genom anfallaren Bjørn Johnsen. Efter ett inlägg landade bollen så småningom fram Johnsens fötter och från nära håll kunde han stöta in bollen i nät fram till 1-0.

När Johnsen nätade var han i offsideposition.

- Irriterande, kommenterade C More-experten Anders Andersson.

- Solklar offside, sa Hasse Backe i studion.

Kvarten in i andra halvlek kunde Norge utöka ledningen till 2-0. Ett inlägg från höger i straffområdet nådde King, som från nära håll kunde nicka in 2-0 för Norge och uppförsbacken är nu tung för Blågult.

Med 20 minuter kvar reducerade Sverige. Andreas Granqvist fick chansen från elva meter, men missade. På returen kunde dock Claesson hålla sig framme och placera in reduceringen. Några minuter senare var också Quaison nära att kvittera för Blågult, men anfallarens nick från nära håll räddades av Jarstein i Norge-målet.

Med knappade tio minuter kom till slut kvitteringen för Sverige. Quaison fick bollen av Claesson utanför straffområdet och testades ett avslut som via Norge-spelare gick in i nät bakom Jarstein.

Lagens startelvor:

Norge: Jarstein - Elabdellaoui, Ajer, Nordtveit, Aleesami - M. Elyounoussi, Henriksen, Selnæs, Ødegaard - King, Johnsen.

Sverige: Olsen - Krafth, Granqvist, Helander, Augustinsson - Larsson, Ekdal, Olsson, Claesson - Berg, Quaison

