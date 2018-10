TV: JUST NU: Schough avslutar kontring - ger Sverige ledningen mot Norge

Sverige slog tidigare i höst Danmark med 1-0 i Viborg och blev därmed kvalificerat för spel i VM i Frankrike nästa år. I kväll inledde Peter Gerhardsson och hans landslag uppladdningen för det med möte med Norge på Olympia i Helsingborg.

Damlandslaget inledde matchen starkt med stort bollinnehav och fick redan i den tolfte minuten en drömstart på matchen. Olivia Schough avslutade en spelvändning genom att springa sig fri framför mål och var klinisk till 1-0.

Startelvor:

Sverige: Lindahl - Glas, Fischer, Sembrant, Eriksson - Karlernäs, Anvegård, Seger -Jakobsson, Larsson, Schough.

Norge: Hjelmseth, Moe Wold, Bjørdal Leine, Thorisdottir, Minde, Graham Hansen, Leonhardsen Maanum, Syrstad Engen, Reiten, Karlseng Utland, Lehn Herlovsen.

Sveriges möte med Norge sänds på TV12, C More Fotboll och streamat på C More.