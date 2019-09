TV: JUST NU: Sverige tillbaka i matchen mot Norge - Forsberg kvitterar

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Efter 4-0 mot Färöarna tar nu Sverige emot Norge på Friends Arena i EM-kvalet. Det svenska landslaget har inför matchen spelat ihop tio poäng på fem matcher i grupp F medan Norge har inkasserat åtta poäng. Spanien leder gruppen på 15 poäng.

Sverige gör en ändring i elvan gentemot matchen mot Färöarna. Emil Forsberg startar medan Marcus Berg, som i princip varit given under förbundskapten Janne Andersson, petas. I stället för Berg bildar Alexander Isak och Robin Quaison anfallspar.

- Det är lika tufft varje gång. Jag värderar det efter så många parametrar. Det är alltid tuffa beslut varje gång. Marcus Berg får kliva åt sidan. Han har gjort väldigt många bra landskamper och är viktig i sitt sätta att agera, inte minst defensivt, men den här gången väger det över för Robin och Alexander, säger Janne Andersson enligt Aftonbladet.

Norges förbundskapten Lars Lagerbäck gör å sin sin två ändringar i elvan. Erling Håland och Even Hovland får börja på bänken och deras platser tar Tore Reginiussen och Markus Henriksen.

Drygt fem minuter in i matchen fick Albin Ekdal möjlighet att dra till utanför straffområdet. Mittfältaren testade, men försöket var både för snett och för högt.

Med lite mindre än 20 spelade minuter tilldelades Sverige frispark vid straffområdeskanten. Emil Forsberg fick chansen att försöka förvalta den. Mittfältaren försökte placera in bollen i målvaktens hörn, dock gick avslutet utanför målramen.

Kort därefter fick Sverige ytterligare en hygglig möjlighet. Lustig spelade in bollen från höger och i straffområdet befann sig Robin Quaison. Anfallaren fick pannan på bollen, men lyckades inte styra in den bakom Rune Jarstein i Norges mål. Även Alexander Isak fick sedan en fin chans, men nickade utanför på en hörna.

Den första halvleken såg ut att sluta 0-0, men då kom en rejäl kalldusch för Sverige precis före paus. Andreas Granqvist slog en felpassning vid mittplan och det straffade sig. Norge kontrade och Joshua King spelade till Martin Ødegaard som i sin tur förlängde till Stefan Johansen. Johansen kunde därefter enkelt placera in 1-0 bakom Robin Olsen. Det var också ställningen i halvtid.

En kvart in i matchens andra akt lyckades Sverige kvittera. Mikael Lustig fick bollen på kanten och skickade in ett inlägg i straffområdet. Alexander Isak tog ned bollen och sedan hamnade den hos Sebastian Larsson. Larsson spelade sedan till Ekdal som i sin tur passade till Emil Forsberg. Forsberg nöp till på ett tillslag och placerade in 1-1.

Startelvor:

Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Pierre Bengtsson - Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg - Robin Quaison, Alexander Isak.

Norge: Rune Jarstein - Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Tore Reginiussen, Haitam Aleesami - Stefan Johansen, Sander Berge, Markus Henriksen, Ole Selnæs, Martin Ødegaard - Joshua King.