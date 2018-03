TV: JUST NU: Toivonen kvitterar direkt - efter Vidals ledningsmål

Chiles stora stjärnor Arturo Vidal och Alexis Sanchez finns med i startelvan mot Sverige. På bänken finns den tidigare Malmö FF-backen Miiko Albornoz.

Det var tunt med målchanser första 20 minuterna. Sveriges enda farlighet kom från en frispark från Sebastian Larsson som Ola Toivonen skarvnickade strax över.

Chile tog i den 21:e minuten ledningen i matchen efter hörna. Mittfältsstjärnan Arturo Vidal dök upp utanför straffområdet och dunkade på halvvolley in bollen i krysset.

Men bara minuten senare kvitterade Sverige i matchen till 1-1. Ola Toivonen avslutade ett vackert anfall, efter förarbete av Emil Forsberg och Viktor Claesson, genom att placera in kvitteringsmålet.

Se Toivonens kvitteringsmål i spelaren ovan.

Lagens startelvor:

Sverige: Kristoffer Nordfeldt - Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Martin Olsson - Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Gustav Svensson, Emil Forsberg - Marcus Berg, Ola Toivonen.

Chile: Johnny Herrera - Mauricio Isla, Enzo Roco, Guillermo Maripan, Jean Beasusejour - Arturo Vidal, Charles Aranguiz, Pedro Pablo Hernandez - Alexis Sanchez, Eduardo Vargas, Angelo Sagal.

Se matchen i TV4, C More Fotboll och streamat på C More med start 17.30. Matchstart 18.00.