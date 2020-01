TV: Kacaniklic efter succén i Bajen: "Öppen för flytt om rätt erbjudande dyker upp"

Yttermittfältaren Alexander Kacaniklic är just nu med på herrlandslagets januariturné i Qatar. Mot Moldavien (seger med 1-0) under torsdagen hoppade han in sent och på söndag, mot Kosovo, väntas han starta.

- Jag vill visa upp mig för Janne (Andersson, förbundskapten) och kanske vara med i snacket till sommaren (EM), säger Kacaniklic.

28-åringen har 20 A-landskamper på meritlistan och har förhoppningar om att kunna slå sig in i EM-truppen. Han påpekar att många andra spelare gör det bra, men lägger till:

- Det finns alltid luckor.

Om sin egen situation i Hammarby nu när januarifönstret har öppnat säger Kacaniklic:

- Jag har kontrakt med Hammarby i två år till och trivs väldigt bra. Spekulationer och sånt är ingenting vi behöver ta upp här.

Han gör dock ingen hemlighet av att han har ambitioner om att ta sig ut i Europa igen.

- Det tycker jag alltid att man ska ha, om rätt erbjudande dyker upp. Då ska man vara öppen för det. Jag stänger inga dörrar. Samtidigt har vi något roligt och bra på gång i Hammarby också. Jag är exalterad över det.