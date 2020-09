TV: Kulusevski på grillkväll med vännerna - berättar om samtalen med Ronaldo: "Fantastisk människa"

Dejan Kulusevski har anslutit till Juventus. Men i veckan återvände han till Stockholm för landslagssamling. Då väntade bland annat grillkväll med de gamla vännerna. - I slutet av dagen är det här livet, det man får energi och trygghet av, säger han till C More.

Dejan Kulusevski, 20, gjorde förra säsongen succé i Italien. Talangen lånades inför säsongen ut från Atalanta till Parma, imponerade stort under sin första "riktiga" seniorsäsong och flyttade under vintern till italienska storklubben Juventus. Kulusevski var under våren i år fortsatt utlånad till Parma, men kommer under nästa säsong att vara en del av Juventus A-trupp.

C More har träffat Kulusevski inför Sveriges möte med Frankrike i Nations League på lördagen, men långt bort från strålkastarljuset i Turin, i stället med vännerna i Stockholm.

Kulusevski berättar att det är de nära och kära som är viktigast för honom i livet.

- I slutet av dagen är det här livet, det man får energi och trygghet av, säger Kulusevski.

Allt är precis som vanligt i vännernas sällskap, oavsett 20-åringens framgångar på planen.

- Grejen med oss är att vi känt varandra i tio år. Det är inget nytt, vi träffas så ofta jag är här och det är skönt. Jag är bara en i mängden, säger han.

Nära vännen Mark Gorgos, som numera tillhör AFC Eskilstuna efter spel i Fiorentina, AIK och Brommapojkarna, är inte förvånad över Kulusevskis framgång.

- Det är inte så jätteförvånande. Han har varit ambitiös sedan han var liten och har velat det här. Han har gått all-in, så för oss har det bara varit vanligt. Det är klart att det är större än vad vi tror och vi har nog inte hunnit smälta det. Men Dejan är redo, hundra procent, säger Gorgos.

Kulusevski har fått många frågor av sina vänner om hur det är i Juventus, och talangen menar att det är en dröm för honom att få spela i storklubben.

- De är fantastiska (lagkamraterna i Juventus). Jag har pratat med båda två (Andrea Pirlo och Cristiano Ronaldo) väldigt mycket och fått ett otroligt varmt välkomnande. Han kom till mig och frågade hur jag mår och frågade vad jag vill bli kallad. På planen hjälper alla varandra, och Ronaldo är både en fantastisk människa och en fantastisk fotbollsspelare. Det är stort att få spela med honom och det är något jag alltid kommer att komma ihåg.

Vad sa du att du vill bli kallad?

- Jag sa att Dejan går bra.

Är det skönt att få komma hem till landslaget?

- Det är kul att komma nu när jag växt som fotbollsspelare. Jag kommer också vara mindre nervös nu med tanke på det jag gått igenom. Nu är det mer lugnt, nu känner jag mig mer redo än vad jag var innan, säger Kulusevski.

Se hela tv-reportaget i spelaren ovan.

Sveriges möte med Frankrike börjar klockan 20.45 under lördagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se. Sändningsstart är klockan 20.00.