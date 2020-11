TV: Kulusevski på topp - Wettergren: "Vi kan överraska Kroatien"

Sverige mot Kroatien i en avgörande match i Nations League och Blågult behöver vinna matchen för att inte ramla ur A-divisionen. Förbundskapten Janne Andersson är avstängd i matchen och därav leder den assisterande tränaren Peter Wettergren Sverige i ödesmatchen.

När startelvorna blev officiella stod det klart att Dejan Kulusevski bildar anfallspar med Marcus Berg på topp. Tidigare har Kulusevski använts som högerytter i landslaget, men nu tar han alltså Robin Quaisons plats bredvid Berg.

- Det är som alltid. Det är ett pussel att lägga. Vilka visar fin form, vilket motstånd löser vi och hur ska vi ta oss an matchen. Då har det här laget växt fram, säger Wettergren till i C More.

Vad vill man få ut med Dejan Kulusevski på topp tillsammans med Berg?

- Framför allt så har Dejan offensiva egenskaper som vi vill ha högre upp i plan. Spelar han yttermittfältare kan han, mot de bästa lagen, hamna ganska långt ner och får lägga mycket kraft i det defensiva spelet. Då kanske man inte får ut man vill av det offensiva hos honom. Därför har vi honom högre upp i plan och det tror jag vi kan överraska Kroatien med.

Sverige-Kroatien spelas under lördagen och kan ses på TV4, C More Fotboll och cmore.se. Sändningsstart: 20.00.