TV: Landslagsbacken: "Det finns en stress och press att prestera"

Svenska landslagsbacken Mia Carlsson, 28, blev uttagen till Peter Gerhardssons vinterläger i Sydafrika. 28-åringen är relativt oerfaren i blågula sammanhang med endast nio A-landslagsmatcher på meritlistan, men är förstås glad över att vara med på landslagets läger den här gången i Sydafrika.

- Vi försöker bara njuta varje dag. Det är otroliga förutsättningar som vi får här med bra planer och väder. Kroppen mår också bra. Vi får uppleva väldigt mycket, säger hon till TV4.

Carlsson har i morgon chans att komma till spel i träningsmötet med Sydafrika, landslagets enda officiella landskamp under lägret.

- Nu har vi mött Sydafrika två gånger. Jag tycker att de är otroligt löpstarka, gillar att gå en mot en och är kvicka. Det gäller att ta sina fajter där och vinna sina dueller, säger hon.

För Carlssons del kan det bli viktigt att göra bra ifrån sig mot Sydafrika. Hon är en av flera försvarare som tampas om en plats i den svenska VM-truppen i sommar i Frankrike.

- Det gör det alltid (innebär extra press) såklart. Vi är 24 spelare här som alla vill till VM och så många platser finns det inte. Det är såklart hård konkurrens. Det finns en stress och press att prestera här, absolut.

Märks det på träningar och matcher?

- Nej, det tycker jag inte att det gör. Tränarna är väldigt duktiga på att prata med oss spelare och förklara våra roller, så att vi kan jobba med våra attityder.

Hur ser du på din egen konkurrenssituation inför VM?

- Otroligt tuff konkurrens med Jonna (Andersson), i Chelsea till vardags och med "Magda" (Magdalena Eriksson) på vänsterkanten, så det är otroligt tufft, men man får ta det för vad det är och jobba stenhårt.

Matchen börjar klockan 18.00 och sänds på TV12, C More Fotboll och streamat på C More.