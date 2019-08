TV: Lindahl om klubbvalet efter succén i VM: "Var bara att välja"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sverige förbereder sig just nu för stundande EM-kval mot Lettland. Given mellan stolparna är målvakten Hedvig Lindahl, som stod för flera bra insatser under sommarens VM-slutspel. Inför VM-slutspelet stod målvakten utan klubb efter att avtalet med Chelsea löpt ut – och den sista tiden i klubblaget var Lindahl dessutom petad.

Men efter sina insatser i VM var det desto enklare att hitta en ny klubb efter VM, det berättar hon i en intervju med TV4-Sporten.

- Under VM kom det in intresse och då kände jag att: ”Nu har jag ändå alternativ”. Efter VM var det bara att välja, vilket jag ville gå till.

- Man kanske inte alltid ska gå till de som ser en just då utan man kanske ska gå lite på de som visade lite intresse innan.

Valet föll till slut på tyska Wolfsburg – men alternativ saknades som sagt inte. Bland annat fanns locktoner från Spanien. Lagets internationella framgångar och möjligheten att vinna Champions League fällde avgörandet.

- Det var det rent sportsliga, var jag kunde ha möjlighet att vinna titlar och spela den bästa fotbollen helt enkelt.

