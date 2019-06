TV: Lundh och Backe eniga - för defensivt Sverige mot Spanien

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More

Sverige föll i kväll tungt mot Spanien i EM-kvalet. C Mores experter Hasse Backe och Olof Lundh ställer sig efter matchen kritiska till Sveriges defensiva inställning i matchen.

Efter tre mål i den andra halvleken förlorade Sverige till slut klart mot Spanien i EM-kvalets andra omgång. Inför matchen valde förbundskapten Janne Andersson att sätta in Sebastian Larsson i elvan och plocka ut Kristoffer Olsson från segern mot Malta.

C Mores expert Hasse Backe tycker att Sveriges inställning i matchen var väl defensiv och att man hade behövt Olsson på planen.

- Jag menar att man måste ha en konstruktiv kraft som Kristoffer Olsson på planen, som i trånga situationer kan spela sig ur dem och slippa rensa och slå mot forwards hela tiden som är chanslösa. Man hinner inte få upp laget, och blir under ständigt tryck, säger Backe i C Mores sändning.

Olof Lundh fyller i:

- Det blir en mental inställning också, om tränaren sätter in Sebastian Larsson, och när Viktor Claesson, som har gjort tre mål på tre matcher, skadar sig så sätter man in Jakob Johansson och knuffar ut Sebastian Larsson på kanten. Att inte ta in Kristoffer Olsson då blir för mig en signal att man bara ska försvara och hålla fortet. Janne säger i intervjun efter matchen att man gjorde det taktiskt perfekt - då var det uppenbarligen så att man bara skulle hålla fortet.

