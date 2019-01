TV: Milosevic med kaptensbindeln: "Han har gjort ett fantastiskt bra intryck på mig"

Alexander Milosevic har tidigare varit med i det "riktiga" landslaget, och bland annat fått speltid i kvalet till EM 2016. Men i Janne Anderssons landslag är det ett nytt ansikte. SM-guldvinnaren, som är klubblös för tillfället, har gjort ett starkt intryck på förbundskaptenen och startar med kaptensbindeln runt armen i tisdagens landskamp mot Finland.

- Det är kul för det är en sån spelare som man sett många gånger men aldrig träffat, aldrig pratat med och aldrig jobbat med på planen. Men han har gjort ett fantastiskt bra intryck på mig som kille. Och man går och lyssnar på vad han säger under spelet och när han pumpar backlinjen och alla såna detaljer som man älskar som tränare, säger Janne Andersson.

Bredvid sig får Milosevic ett mycket välbekant ansikte i lagkamraten från AIK, Robin Jansson. 27-åringen har gått från division 1 till SM-guld med Gnaget och nu landslagsspel.

- Det är fantastiskt, jag tycker att det är så roligt att det går att göra det fortfarande. Att man kan göra på det sättet. Jag hade själv äran att jobba med Micke Nilsson en gång i tiden som kom från Ovesholm och via Åhus Horna med Lasse Jacobsson som tränare och sedan in till oss i Halmstad som 22-åring och sedan fick den karriären han hade med 70 landskamper. Nu vet jag inte om Robin kommer att göra 70 landskamper, men just att man kan gå den vägen. Det är jätteroligt. Sedan kommer det nog inte vara så många i framtiden heller, men att det går måste vara stimulerande för jättemånga spelare som är jäkligt seriösa och vill mycket med sin fotboll men kanske utvecklas lite senare eller av olika skäl inte kommer med i uttagningar eller inte blir värvade i rätt ålder. Så det är jätteroligt att det kan ske, säger Janne Andersson.

