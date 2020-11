TV: Möt frisparksspecialisten i ettan - fick det att lossna efter mötet med Zlatan: "Har alltid kunnat skjuta men..."

Frejs Hampus Söderström har under säsongen i division 1 visat sig ha en tillslagsfot utöver det vanliga. Med en bollträff där bollen får den vobblande, dykande bollbanan, har han under 2020 stänkt in sex riktigt vackra frisparksmål. Något som fått stor spridning inte minst på sociala medier.

TV4-Sporten träffade Söderström för att höra om hemligheten.

- Jag har alltid kunnat skjuta, men det är väl först de senaste två, tre åren som jag känt att jag hittat en bollbana där den börjat vobbla och dyka lite. Därefter har jag försökt träffa mål också, med den tekniken, förklarar han.

- Jag hade inte gjort sex mål om jag gått på det säkra. I bland får du gå för det.

Frej-tränaren Janne Mian tror att målvakterna numera är förberedda, men...

- De skiter på sig i stället, säger han och skrattar.

Söderström berättar också att han tidigare under säsongen hade problem med lite bristande självförtroende, men att det vände efter att han tränat ihop med Zlatan Ibrahimovic, som tidigare i år höll igång med systerföreningen Hammarby.

- Mitt självförtroende var inte det bästa, jag hade en lite tyngre period. När han sa att jag måste börja tro på mig själv så gick jag hem och reflekterade över vad han sagt. Det är Zlatan som säger det, det är klart att det betyder mycket. Det är bara att gå ner på anläggningen och jobba hårdare än alla andra. Hittills har det gett resultat.

